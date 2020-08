Indonesië viert 75 jaar onafhankelijkheid: een terugblik op de koloniale periode

In normale tijden wordt de "Hari Kemerdekaan" of de onafhankelijkheidsdag uitbundig gevierd in Indonesië. Maar door de coronacrisis hebben de Indonesiërs vandaag vooral op de sociale media gevierd. De regering riep haar bevolking vanmorgen op om online of via de televisie de jaarlijkse ceremonie te volgen, en dat gebeurde ook.