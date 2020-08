Inwoners Turnhout krijgen brief met vorige coronamaatregelen in de bus

De stad Turnhout liet in totaal 22.000 brieven drukken met de coronamaatregelen, maar omdat de verdeler de brieven een week te laat heeft opgehaald, was de info al achterhaald bij het bussen van de brieven. In de brieven staan de vorige coronamaatregelen, en die zijn strenger dan de huidige maatregelen.

"We hebben de bezorgers van de brieven teruggeroepen, maar er was al een deel bezorgd", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). "Het is altijd een moeilijke afweging om al dan niet voor gedrukte brieven te kiezen. Het drukken en het bezorgen kost tijd en op die manier is de info al snel achterhaald, zeker nu de maatregelen zo snel veranderen. Maar we willen graag iedereen bereiken, ook de mensen zonder internet."