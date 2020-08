Jan Spooren is de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant: "Mijn eerste grote uitdaging is het beheersen van de coronacrisis"

Jan Spooren was tot nu toe burgemeester van Tervuren en wordt vanaf 1 september de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant. Hij legde vandaag de eed al af en volgt Lodewijk De Witte op. De Witte was 25 jaar lang gouverneur. Hij was de eerste gouverneur van de nieuwe provincie Vlaams-Brabant. De eerste grote uitdaging als gouverneur is volgens Spooren het beheersen van de coronacrisis. "Een gouverneur voelt iets beter aan wat er leeft in de regio en in de verschillende gemeentes. Hij heeft vaak contact met zijn burgemeesters. Het is een zware verantwoordelijkheid om die coronacrisis aan te pakken", aldus Spooren.