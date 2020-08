Koorzangers bevraagd via #hobbykwijt: "oplossing zoeken om weer samen te zingen"

Zingen in een koor is nog niet aan de orde, want als je samen zingt, komt er veel speeksel vrij en dat is een probleem in deze coronatijden. Het zangconcept Allez, Chantez! en het koorproject van Hans Primusz willen niet bij de pakken blijven zitten en daarom lanceren ze nu de website hobbykwijt.help. "Op de website kan je bijvoorbeeld je mening kwijt over hoe erg je het plezier van het zingen mist, en welke aanpassingen je zou willen doen om weer in een koor te kunnen zingen", zegt Primusz. "Welke maatregelen zie je wel zitten, en welke niet."