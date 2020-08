Eerste lichtgevende zebrapad van België komt in Lokeren

Fluorescerende zebrapaden kennen we al, zebrapaden met spots in de grond ook, maar dit lichtgevende zebrapad is nog iets anders. "Het zijn panelen die in een roestvrijstalen bak in de grond worden gelegd, waarbij verlichting wordt bevestigd", legt Sabine Van Rysselberghe (Open VLD) uit, de schepen van mobiliteit in Lokeren. Het licht komt dus uit de strepen van het zebrapad zelf.