Meer inbraken tijdens hittegolf: “Laat je deuren of ramen ’s nachts niet onbewaakt openstaan om af te koelen”

In één weekend tijd kreeg de politie van Ronse een drietal meldingen binnen van diefstallen, waarbij inbrekers zich makkelijk toegang tot woningen konden verschaffen, omdat de deuren of ramen open stonden.

“Voor dieven is het nooit te koud of te warm”, zegt hoofdcommissaris Patrick Boel van de politie van Ronse. “Als ze niet toeslaan in de donkere winterdagen, dan nemen ze de hittegolf te baat om toe te slaan.”