Merksplas start zomerschool in historisch pand: "Tot 1979 was dit de school voor kinderen van gevangenispersoneel"

De zomerschool van Merksplas-Kolonie verwelkomt de komende twee weken 37 lagereschoolkinderen. "In de voormiddag is er het echte schoolse gedeelte met taal en rekenen. In de namiddag voorzien we een stimulerend vrijetijdsaanbod. De rekenstof wordt dan bijvoorbeeld in een spel verwerkt", zegt coördinator Bernice Slief. De zomerschool is voor veel kinderen een uitgelezen kans. "Over het algemeen valt de achterstand door corona bij onze leerlingen goed mee", zegt juf Jeanine Coenen. "Maar we merken dat taalzwakke kinderen de school toch echt gemist hebben. De zomerschool vormt voor hen een unieke kans om op 1 september aansluiting te vinden bij hun klas." Om de eerste dag extra aangenaam te maken, was er zelfs een springkasteel.