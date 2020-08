Moeder aangehouden nadat kind sterft in (te hete?) kamer

De jonge vrouw was met haar kinderen van 2 en 4 in een appartement aan de Kleine Nieuwedijkstraat in Mechelen toen ze vaststelde dat haar zoontje van twee buiten bewustzijn in zijn bedje lag. Ze belde de hulpdiensten, die meteen met een reanimatie startten, maar die mocht niet meer baten. Het kind zou uitdrogingsverschijnselen vertonen, wellicht had het te lang in een te warme ruimte gelegen. Er is in elk geval geen sprake van slagen of mishandeling.



De vrouw werd verhoord en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De voorlopige kwalificatie is onopzettelijke doodslag. De vrouw moet dinsdag voor de raadkamer in Mechelen verschijnen, die zal beslissen over haar verdere aanhouding.