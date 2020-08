Ook binnenzwembaden profiteerden mee van hittegolf: “Door de hoge temperaturen overwonnen bezoekers hun schrik”

Volgens Hillewaere is het veilig om naar het zwembad te komen. “ We laten 1 zwemmer per 10 vierkante meter toe, in tijdslots van een half uur, die je vooraf moet reserveren. Zo staan er nooit lange wachtrijen. Een mondmasker is verplicht tot in het kleedhokje, daarna mag het uit.”

Een zwembad is volgens Tom Hillewaere geen coronavriendelijke omgeving: “kleedhokjes en douches worden geregeld ontsmet, er zit chloor in het water. En we maken gebruik van buitenluchtventilatie. Allemaal omstandigheden waar het virus niet van houdt.”