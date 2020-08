OVSE stelt president Loekasjenko voor om te bemiddelen

De organisatie stelt een officieel bezoek voor van de huidige OVSE-voorzitter, de Albanese premier Edi Rama, om de regering en vertegenwoordigers van de oppositie te ontmoeten.

"We herhalen onze bezorgdheden over hoe de presidentsverkiezingen verliepen", aldus de OVSE. "Voor die verkiezingen waren er geen OVSE-waarnemers ter plaatse. We zijn ook bezorgd over het disproportioneel gebruik van geweld tegen vreedzame betogers, veralgemeende opsluitingen en de berichten over martelingen door de veiligheidsdiensten."

Berlijn liet al eerder verstaan voor de OVSE een "belangrijke rol" weggelegd te zien, om een bemiddelingsmissie te sturen "om de resultaten van de stembusgang te verifiëren", aldus de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel. Ook Londen had de OVSE opgeroepen om dringend een onafhankelijk onderzoek te voeren.

Maandagavond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat in hoofdstad Minsk. Ze willen dat Aleksandr Loekasjenko, bijgenaamd de laatste dictator van Europa, opstapt. Hij leidt het land al sinds 1994 en werd eerder deze maand herkozen, maar in binnen- en buitenland worden enrstige vragen gesteld bij een eerlijk verloop van die verkiezingen.

De oppositie wil nu dat de macht wordt overgedragen aan Loekasjenko's tegenkandidate, Svetlana Tichanovskaja. Zij is momenteel in ballingschap in Litouwen, en liet vandaar weten bereid te zijn haar verantwoordelijkheid op te nemen.