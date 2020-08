Pediater ZNA Jan Palfijn waarschuwt: "Baby's en peuters hebben extra bescherming nodig bij extreem hoge temperaturen"

In Mechelen is een moeder aangehouden omdat haar zoontje van 2 mogelijk gestorven is nadat hij te lang op een warme kamer had gelegen en te weinig gedronken had.

Pediater Emmi Van Damme, werkzaam bij ZNA Jan Palfijn in Merksem, waarschuwt alvast dat baby's en peuters onder 3 jaar makkelijk uitdrogen bij hoge temperaturen. Extra alert zijn, is daarom zeer belangrijk.