Politie breekt tentenkampen transmigranten af in Zeebrugge

“Politiezone Brugge controleert altijd of transmigranten zich ergens settelen”, zegt Lien Depoorter van de politie in Brugge. “Maar er waren de laatste tijd meer meldingen, dus hebben we besloten een iets grotere actie te doen. Er waren een dertigtal agenten van ons korps, een vijftiental collega's van de federale politie. Ook agenten te paard en de hondenpatrouille zijn ingezet en we werkten met drones”, zegt Depoorter.

De meeste transmigranten bleken van Noord-Afrika te zijn. De dienst Vreemdelingenzaken zal beslissen wat er met hen gebeurt. Zeker een aantal zal het land uitgezet worden.