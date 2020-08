Koning houdt beslissing over ontslag preformateurs De Wever en Magnette in beraad en start nieuwe reeks consultaties

"Zijne Majesteit de Koning heeft de heren Bart De Wever en Paul Magnette in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel", luidt de persmededeling van het Paleis. "De preformateurs hebben hun eindverslag uitgebracht en ze hebben de Koning hun ontslag aangeboden. De Koning houdt zijn beslissing in beraad en hij vat consultaties aan met de voorzitters van de partijen die na de verkiezingen bij de politieke discussies betrokken werden."