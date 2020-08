Quarantaine versus isolatie: wat is het verschil en waarom is dat belangrijk?

Als aan iemand gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, is dat voor een periode van 14 dagen. Op dat moment is er enkel een vermoeden dat je drager van het virus bent, je bent (nog) niet ziek. Je had bijvoorbeeld nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie ("rode zone"), of in een oranje zone, waar je deelnam aan "risicovolle activiteiten" zoals familiebezoeken of het nachtleven.

Je bent dus (nog) niet ziek en vertoont (nog) geen symptomen, maar het is mogelijk dat het virus in je lichaam zit en dat je dus nog ziek zal worden. Die zogenoemde incubatieperiode duurt 14 dagen, dat verklaart ook de duur van de quarantaine.

Een test in het begin van de quarantaine is meestal negatief omdat er dan nog niet veel virus in het lichaam zit, nog te weinig om aantoonbaar te zijn in een test. Pas als het virus zich vermeerdert, kan dat opgespoord worden. Een tweede test kan ongeveer 9 dagen na de laatste blootstelling. Is die test ook negatief, is het heel onwaarschijnlijk dat het virus nog zal doorbreken. Je mag de quarantaine na twee negatieve testen vroegtijdig stopzetten.



Als je na 14 dagen nog geen symptomen vertoont, is de kans heel klein dat je nog ziek zal worden. Een tweede test aan het einde van de quarantaine is in principe niet nodig, maar bij mensen in de zorg bijvoorbeeld kan dat wel om zeker te zijn dat ze absoluut virusvrij weer aan het werk gaan.