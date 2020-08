Schapen doodgebeten in Balen: werk van wolf?

Vanmorgen zijn 2 dode schapen gevonden in een weiland aan de Emiel de Baecklaan in Balen. De eigenaar denkt dat een wolf de schapen heeft doodgebeten, maar dat is nog niet zeker. Het zou bijvoorbeeld ook het werk van een hond kunnen zijn.

"Wolven komen niet vaak voor in Balen, maar vorig jaar rond kerstmis waren er wel 2 aanvallen van wolven", vertelt Jan Loos van Welkom Wolf. "De eerste keer was het wolf August en daarna zijn partner Noëlla. Het kan dus dat er deze keer opnieuw een wolf aan het werk was in Balen. Het is ook niet voor niets dat de gemeente is ingekleurd als risicogebied waar er mogelijk wel eens een wolf kan verschijnen. Het gebied waar de schapen vanmorgen zijn gevonden, grenst ook aan het territorium van de wolven."



Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek komt nu ter plaatse om DNA-stalen te nemen.