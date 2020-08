Slechts 1 op de 7 Belgen zonder werk is op zoek naar een nieuwe job, "Werken moet meer lonen"

Uit een studie in 20 OESO-landen (Europese landen, maar bijvoorbeeld ook Mexico en Korea) blijkt dat die groep in België te groot is, groter dan het Europese gemiddelde. In 2019 ging het om 1,4 miljoen mensen (tussen 25 en 64 jaar). Dat is zes keer meer dan het aantal werkzoekenden. Of nog anders gezegd: slechts 1 op de 7 mensen die niet werken, is effectief op zoek naar een job.



Arbeidsmarkteconoom Stijn Baert roept daarom op om voor het uitstippelen van het beleid niet alleen te kijken naar het aantal werklozen, maar ook naar die groep inactieven. "We moeten het verschil tussen werken en niet werken groter maken", zegt Baert in "De ochtend" op Radio 1. "Pas dan wordt het interessant om naar de arbeidsmarkt te trekken."

Baert maakt zich op dat vlak zorgen, want volgens hem gaat het in de formatiegesprekken rond een nieuwe federale regering de verkeerde kant op. "Ik hoor dat het daar gaat over hogere uitkeringen en hogere minimumpensioenen, maar dan doe je juist het omgekeerde. Dat klinkt sociaal, maar zo wordt het verschil tussen werken en niet werken net kleiner."