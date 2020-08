54,5 graden gemeten in Death Valley, mogelijk hoogste temperatuur ooit

De hoogste temperatuur op aarde eerder ook in Death Valley gemeten. Dat was in 1913 toen het op 10 juli 56,7 graden werd. Maar de betrouwbaarheid van die oude metingen wordt tegenwoordig in twijfel getrokken. Eerder is al een meting in Libië van 57,8 graden uit 1922 uit de boeken geschrapt die daar 90 jaar als record in had gestaan.

Sommige klimaatdeskundigen zijn daarom van mening dat de 54 graden die in 2013 in Death Valley en in 2016 en 2017 in Koeweit en Pakistan is gemeten de hoogste temperatuur ooit moet zijn. Als zij gelijk hebben betekent dit dat gisteren een nieuw record is gevestigd.