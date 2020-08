Motortrial in de berm van de E403 in Lichtervelde populair: "Ledenaantal verdubbeld!"

Door de coronacrisis kunnen er voorlopig geen wedstrijden motortrial doorgaan in Lichtervelde maar op het parcours kan je wel terecht om te trainen, als je hebt gereserveerd. En dat is nodig, want bij Trial Sport Club Lichtervelde is het aantal leden flink gestegen: "Vorig jaar zijn we gestopt met 37 leden, dit jaar zijn we gestart met 85 leden. Blijkbaar vinden mensen vlotter de weg naar hier. Ze zien het parcours vaak liggen maar weten niet wat het is. De jongste tijd was trial wat onbekend geworden, maar het laatste jaar is het aan een opmars bezig. We zijn hier goed bezig denk ik", besluit Dominiek Coppens.