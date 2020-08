Vandaag nieuwe coronatesten bij diepvriesbedrijf Ardo in Ardooie

In de afdeling werken er in totaal 30 mensen, afgelopen weekend werden er zo'n 8 personeelsleden getest en vandaag gaat de bedrijfsarts langs bij de andere collega's. Tegen morgen zouden de resultaten dan bekend moeten zijn.

Enkel de wortelwasserij blijft gesloten, de rest van het bedrijf kan zeker openblijven, zegt regio-directeur Tijl Goens van Ardo: "Vooral omdat we al strikte maatregelen namen op de site. Al onze medewerkers dragen al 2 weken een mondmasker zodat de kans klein is dat personeelsleden in andere delen van het bedrijf besmet raakten. We hopen dat het beperkt blijft tot die 30 personen. Dus de activiteiten op de rest van de site gaan gewoon door."

Bij Ardo werken in totaal 500 mensen. Het bedrijf hoopt om woensdag de afdeling wortelwasserij opnieuw te kunnen openen.