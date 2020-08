Verkiezingen in Nieuw-Zeeland uitgesteld wegens heropflakkering coronavirus

De oppositie had aangedrongen op uitstel van de verkiezingen, omdat campagne voeren in de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Ardern gaf tijdens een persconferentie aan dat zij, in overleg met de politieke partijen, de beslissing heeft genomen om de verkiezingen uit te stellen. "Verkiezingen verplaatsen is een zware beslissing, zeker als de datum zo dichtbij komt. Maar de belangen van de kiezers en de democratie komen op de eerste plaats."

Nieuw-Zeeland had meer dan 100 dagen lang geen enkel coronageval gemeld, tot dinsdag een nieuwe cluster is ontdekt in Auckland. In de grootste stad van het land geldt sinds woensdag opnieuw een lockdown, die al zeker twee weken duurt. Zaterdag meldde het land 56 actieve coronagevallen, van wie er 37 gelinkt worden aan de uitbraak in Auckand. De 19 andere besmettingen werden aan de grens ontdekt.

Jacinda Ardern is kandidaat om zichzelf op te volgen. De sociaaldemocrate is premier sinds 2017.