Vincent Kompany stopt met voetballen en wordt coach van Anderlecht

Bijna 14 maanden geleden, op zondag 19 mei 2019, kondigde Anderlecht de rentree aan van Vincent Kompany in het Astridpark. De Belgische international verliet de Engelse topclub Manchester City en keerde terug naar zijn eerste liefde.

Maar een succes werd het niet. Kompany trok de kaart van de jongeren, maar kon niet meteen resultaten boeken. In oktober nam Vercauteren de taken van Davies over. Nu is het aan Kompany zelf.