Viroloog Steven Van Gucht: "Opletten in secundair onderwijs want tieners kunnen wel degelijk virus verspreiden"

Want, zo merkt Van Gucht nogmaals op, “hoe jonger het kind, hoe minder vatbaar het is voor het virus”. Jonge kinderen - jongeren dan 10 jaar - worden minder ziek en blijken minder besmettelijk te zijn als ze het virus toch hebben opgelopen. “Maar naarmate een kind ouder wordt, zien we dat het virus bij hen zich meer en meer gaat gedragen zoals bij volwassenen: tieners kunnen wel degelijk besmettelijk zijn en het virus ronddragen.”

Daarom vraagt Van Gucht om in het middelbaar onderwijs veel aandacht te hebben voor de veiligheid. “Want iedereen is het erover eens dat het heropenen van de scholen absoluut essentieel is voor de opleiding en het welzijn onze kinderen.” Om de heropening mogelijk te maken, zullen we “misschien wat strenger moeten zijn op andere aspecten in de maatschappij, waar we het virus moeten blijven controleren”, zegt Van Gucht zonder verdere precisering. “Maar scholen zijn een absolute prioriteit”, besluit de viroloog.