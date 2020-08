"Wa is da me die kiezel": Lierenaar strijdt tegen kiezels in voortuinen

"Ik merkte tijdens mijn fietstochten op dat er opvallend veel voortuinen vol kiezels liggen", vertelt Wim Veraghtert, een medewerker van Natuurpunt uit Lier bij Radio 2 Antwerpen. "Ik heb het dan niet over functionele kiezels, zoals op een oprit, maar echt over kiezelvlaktes."

Wim besloot om er een filmpje over te maken en het op Facebook te delen. Met een Kempisch accent geeft hij op een humoristische manier commentaar op de kiezeltuinen. "Den Belg is blijkbaar ni alleen gebore me nen baksteen in z'n maag, ma ook me ne witte kiezel. Wa is da me die kiezel?", klinkt het. "Ik wilde niet de groene jongen zijn die met het vingertje wijst, daarom dat ik het wat ludiek heb aangepakt."