West-Vlaamse supportersclub Remco Evenepoel: “Hij komt sterker terug”

In West-Vlaanderen is er 1 supportersclub voor het supertalent uit de Brabantse gemeente Schepdaal. Ze komen samen in bistro Jakri in Oudenburg. Ze volgden elk de koers thuis, maar hielden contact met elkaar in een WhatsAppgroepje. Ook Dries Depoorter vreesde even het ergste: “Je ziet plots het beeld van die val en dan houd je echt je hart vast. Ik ben zelf wielrenner geweest, ik weet een beetje wat het is om te vallen. De eerste reactie van een renner is onmiddellijk weer rechtstaan, maar hij lag diep in een ravijn. De beelden kwamen ook niet goed door, dus je zag echt niets”. Onder de vrienden was er wel wat paniek: “Iedereen stuurde berichten dat het niet goed ging komen en inderdaad...”