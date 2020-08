Wuustwezel fleurt lege aankondigingsborden op met positieve boodschappen

De aankondigingsborden van de gemeente Wuustwezel hangen normaal elke zomer vol met leuke activiteiten, maar de laatste maanden bleven ze akelig leeg door de coronacrisis. Inwoner Cindy Vermeeren, in Wuustwezel beter gekend als Cin Praline, kwam daarom op het idee om de borden op te fleuren met positieve boodschappen.

"Het zijn al zo'n donkere tijden door het coronavirus, en je merkt dat heel wat mensen het zwaar hebben", zegt Cindy. "Als ik één ding geleerd heb van mijn grootmoeder, is het dat je positief moet blijven, en dat wil ik hiermee dus ook doen."



De gemeente was meteen enthousiast en zorgde voor de uitvoering. Op de borden staan nu boodschappen zoals "Als je goed kijkt, zie je elke dag wel iets moois" en "Wuustwezel is blij met een kanjer zoals jij". Er zijn ook specifieke boodschappen bij om de mensen in de zorg en de lokale handelaars een hart onder de riem te steken.