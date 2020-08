Zomer zonder Pukkelpop voor vrijwilliger Leon (59): "Geen festival betekent kwart minder budget voor onze basketbalclub"

De festivalzomer is een periode waar niet enkel muziekliefhebbers naar uitkijken, maar ook veel verenigingen in de buurt van een van de grote festivals. Want geen festival zonder vrijwilligers, en die zoeken organisaties vaak in het verenigingsleven.

Tientallen jeugdbewegingen en sportverengingen sturen helpers om gedurende enkele dagen een camping of parking uit te baten, de togen of eetkraampjes te bemannen of het festivalterrein proper te houden. Vrijwilligers krijgen toegang tot het festival, vaak ook wat eet- en drankbonnetjes, en een vrijwilligersvergoeding van maximum 34,71€ per dag. Dat is het officiële maximumforfait. Dat bedrag verdienen ze niet voor zichzelf, maar wel voor de vereniging of vzw waarvoor ze de handen uit de mouwen steken. Even "vakantiejobben" op een festival: dat kan dus niet.

Pukkelpop zet elke festivaldag tussen de 4.500 en 5.000 vrijwilligers in, waarvan een kleine 1.800 mensen om het terrein proper te houden. "Een vrijwilliger komt niet voor zichzelf werken op Pukkelpop, maar doet dat om geld in het laatje te brengen voor zijn vereniging. Wij volgen daar de wettelijke regeling: hoe verenigingen die opbrengst intern verdelen kiezen ze natuurlijk zelf", aldus Pukkelpop.