Meer zwemmen in open water: is het Zwitserse model de oplossing voor Vlaanderen?

We hebben best wel wat plaatsen in Vlaanderen om te gaan zwemmen, zo blijkt uit de officiële lijst, maar voor velen mag het nog ietsje meer zijn. Deze zomer zochten, net als de vorige zomer(s), opnieuw veel mensen verkoeling met een zwempartijtje in een rivier of een kanaal in de buurt. Daar riskeerden ze evenwel een GAS-boete, en het is, als de plek slecht gekozen is, zeker niet ongevaarlijk. Want zwemmen in open water houdt nu eenmaal meer risico's in dan zwemmen in een zwembad.

Paul Steinbrück van het burgerplatform Pool is Cool dat ijvert voor meer zwemopties in Brussel noemt de opties in Vlaanderen "extreem beperkt" als we kijken naar het buitenland, en dan vooral naar Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en de Scandinavische landen - in Frankrijk en Groot-Brittannië is het verhaal al genuanceerder.

In bevaarbare waterlopen zwemmen is in België bij wet verboden, maar daarbuiten blijven er potentieel heel wat plaatsen over, en zijn er dus mogelijkheden. Krijgen we binnenkort meer "officiële" plaatsen om in open water te zwemmen, of niet? En waar knelt het schoentje precies?