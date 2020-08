40% minder verkocht tijdens solden dan vorig jaar: “Maak samen shoppen weer mogelijk”

Door het coronavirus waren de winkels een tijdlang gesloten. Daarom werd beslist om de traditionele solden van begin juli uit te stellen naar augustus. Ondertussen zijn die solden al bijna drie weken bezig en het gaat niet goed. Volgens de modesector verkochten de handelaars tot nu toe 40 procent minder dan vorig jaar.

Volgens de modesector hebben de coronamaatregelen daar iets mee te maken. Mensen moeten bijvoorbeeld verplicht alleen winkelen of in het gezelschap van één minderjarige en de tijd is beperkt tot een half uur per winkel.