71-jarige president van Portugal springt in zee om twee vrouwen te redden nadat hun kajak gekapseisd was

Afgelopen weekend kwamen twee vrouwen in moeilijkheden toen hun kajak omkantelde in het water bij een van de stranden in de Algarve. De president van Portugal, de 71-jarige Marcelo Rebelo de Sousa, had net met een journalist gepraat toen hij zag dat de twee vrouwen in de problemen zaten. Daarop sprong hij in het water. Op beelden is te zien hoe hij naar de kajak van de twee vrouwen zwemt om hen te helpen. Ook een jetskiër kwam de vrouwen helpen. Hij slaagde erin om de kajak opnieuw te draaien.