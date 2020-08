Autobestuurder (33) verliest controle over stuur en komt in gracht terecht, ook fietser (82) komt ten val

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.15 uur op de Blaubergsesteenweg in Herselt. Een autobestuurder, die in de richting van Herselt-centrum reed, verloor de controle over het stuur en belandde in de gracht tegen een duiker. De bestuurder moest worden bevrijd door de brandweer. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeval raakte ook een fietser betrokken. De bejaarde man viel. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was de Blaubergsesteenweg een tijdje in beide richtingen afgesloten. De rijbaan is ondertussen weer vrijgemaakt. De politie heeft nog geen ademtest van de autobestuurder kunnen afnemen.