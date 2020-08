Brussel krijgt grootste muurschildering van Europa

Vastgoedmakelaar AG Real Estate is eigenaar van de IT-tower en wil met het project letterlijk en figuurlijk zijn stempel drukken op de wijk. En dat is het minste wat je kan zeggen van de muurtekening.

Al is de term reuzensticker eigenlijk juister. Want heel de rechterzijde van de toren is beplakt. Dat is een echt huzarenstuk geweest, vertelt Olivier Geelhand van Promo Signs, het bedrijf dat de stickers produceert. "Het hele oppervlak is in zorgvuldig genummerde vakjes verdeeld. Wat wij doen, is een reusachtige puzzel maken waarbij we elk stukje apart afdrukken op vinylstickers. We werken op de technische toren van het gebouw, drie gevels die 95 meter hoog en een vijftiental meter breed zijn. Omgerekend is dat een oppervlakte van circa 4.000 m² die bekleed wordt, met meer dan duizend stickers."

Bekijk hier de reportage over de werkzaamheden en het gesprek met de makers in "Het Journaal" (lees verder onder de video):