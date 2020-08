Centrum van Dendermonde is volledig zone 30

Overal binnen de oude stadsmuren van Dendermonde geldt nu een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. "Vroeger had je al een stukje zone 30, dan was er een stuk waar je nog 50 kilometer per uur mocht rijden, maar dan moest je weer vertragen in de buurt van scholen... We hebben besloten om duidelijkheid te scheppen: als je vanaf nu het centrum van Dendermonde binnenrijdt, kom je in een volledige zone 30. Daarmee volgen we het voorbeeld van veel andere steden en gemeenten", vertelt schepen van verkeer Marius Meremans (N-VA).

De voorbije weken werden de verkeersborden geplaatst en vandaag gaat de nieuwe regelgeving van start. "Mooi op tijd voordat de scholen opnieuw beginnen", lacht Meremans. "Het is dan ook grotendeels voor hen dat we dit doen. We willen een veilige omgeving creëren voor de schoolgaande jeugd, voor de fietsers en voor de voetgangers."