Coronacijfers in Limburg gaan de goede richting uit

Daarnaast zijn er nog enkele goede signalen. "In de afgelopen 7 dagen zijn er 16 procent minder besmettingen dan de periode ervoor", gaat Molenberghs verder. "Daarnaast is het percentage positieve testen 2 procent. We willen dat nog lager, maar het is het tweede laagste getal na West-Vlaanderen, dus dat is een goede zaak."

Het aantal ziekenhuisopnames en ook het aantal overlijdens in ons land is de laatste tijd gestegen, maar niet in de provincie Limburg. Hier blijven die cijfers stabiel. En ook in de mijngemeenten waar veel besmettingen waren, is de situatie aan het verbeteren.