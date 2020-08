Hoe zit dat nu met immuniteit na een coronabesmetting? "Studie wijst erop dat je zeer waarschijnlijk beschermd bent"

Immuniteit na een coronabesmetting werd ook in vraag gesteld omdat uit onderzoek -ook in ons land- is gebleken dat de antistoffen in het bloed snel afnemen. Die antistoffen zijn stoffen die het afweersysteem van ons lichaam aanmaakt om indringers aan te vallen, zoals het coronavirus. Soms blijven ze in het lichaam en maken ze ons immuun. Dat wil zeggen dat we niet meer door dezelfde indringer ziek gemaakt kunnen worden.

Dat ze in dit geval al na enkele maanden lijken te verdwijnen, werd gezien als slecht nieuws voor de immuniteit. Maar ons immuunsysteem zit complex in elkaar en wetenschappers vermoeden dat ook zogenoemde T- en B-geheugencellen een belangrijke rol spelen. Zij zouden snel in actie komen bij een nieuw contact met het virus. Maar hoe dat precies werkt en hoelang de immuniteit duurt, blijven open vragen.