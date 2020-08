Cultuursector na overleg met Jan Jambon (N-VA): "Minister heeft erkend dat wij coronaproof kunnen werken"

Vanmiddag heeft de cultuursector overlegd met het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) over de noodtoestand in de sector. Cultuurhuizen en concertzalen willen graag heropstarten, maar de strenge coronamaatregelen maken dit zo goed als onmogelijk. De minister erkent dat er dringend nood is aan perspectief. In een persmededeling die na het overleg werd verspreid, benadrukt hij dat de sector professioneel is en elke dag bewijst dat ze in staat is om veilig te werken in tijden van corona.