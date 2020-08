Diestse binnenstad wordt fietszone: "Veel duidelijker én veiliger"

De Fietsersbond van Diest reageert alvast enthousiast op de invoering van de fietszone, dat zegt voorzitter Jos Wouters: “Dankzij de fietszone krijgen de fietsers in Diest meer ruimte en dat is nodig. De auto zal wat meer respect moeten hebben voor de fiets, en zal iets meer tijd moeten maken om in het centrum van Diest te geraken. Samen met de stad willen we ook nog zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die er nog zijn, zodat nog meer mensen kunnen overtuigd worden om de fiets te nemen voor hun korte verplaatsingen."