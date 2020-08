Verbouwen met de Planckaerts, dwars door Vlaanderen met Waes, en "hup Holland hup": dit zie je dit najaar bij Eén

Kamal Kharmach helpt vanaf woensdag 30 september zes Vlaamse ondernemingen in nood voor het programma “Andermans zaken”. Kharmach is vooral bekend van zijn stand-up comedy, maar met Donutello stampte hij ook zijn eigen zaak uit de grond, die hij intussen verkocht heeft. En hij is ook docent bedrijfseconomie.

Journaalanker Wim De Vilder verlaat zijn vertrouwde nieuwsstudio en confronteert bekende gezichten met uitspraken uit het verleden, in “Over 5 jaar”. In 2015 interviewde hij acht bekende Vlamingen die op dat moment in hun vakgebied in de belangstelling stonden. Die interviews worden nu pas bovengehaald. Hoe zou de wereld er volgens hen uitzien in 2020? En zou er iemand een dodelijke pandemie hebben voorspeld?



Fictieliefhebbers kunnen uitkijken naar de nieuwe misdaadreeks “Black-out”. Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit in België. Op hetzelfde moment wordt de dochter van de eerste minister ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal het meisje sterven.

Bekijk hier de trailer van "Black-out":