Druivenkoers Overijse: "Supporter blijf in je kot!"

De Druivenkoers wordt gereden op zaterdag 29 augustus. De wedstrijd is aan zijn zestigste editie toe en is 194 km lang. Organisatoren Flanders Classics en de Sportvrienden Overijse vragen samen met de gemeente Overijse om thuis te blijven en de wedstrijd via livestream op sporza.be te volgen. "De Druivenkoers wordt in 2020 geen volksfeest zoals andere jaren, maar een spektakel via livestream”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes van Overijse.