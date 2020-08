Ellen Degeneres ontslaat producers van haar populaire talkshow na heisa over verziekte sfeer: wat is er aan de hand?

Eind juli maakte maakte mediabedrijf Warner Bros bekend dat er een intern onderzoek ingesteld is naar het reilen en zeilen op de werkvloer. DeGeneres zelf schreef een open brief aan alle medewerkers met excuses. "Op de eerste dag dat we begonnen heb ik iedereen gezegd dat The Ellen DeGeneres Show een vrolijke, fijne plek moest zijn om te werken. Een plek waar niemand zijn stem verheft en waar iedereen met respect behandeld wordt. Kennelijk is daar iets misgegaan, wat ik heel teleurstellend vind. Dat spijt me enorm."

Volgens DeGeneres is de groei van de show er mee verantwoordelijk voor dat ze zelf niet meer alles in de gaten kon houden. "Ik vertrouwde op anderen om de dagelijkse gang van zaken onder controle te houden, maar daar hebben sommigen zich helaas niet aan gehouden. Het is goed dat hierover gesproken wordt. Ik beloof dat ik er zelf alles aan zal doen om op te blijven letten en te leren van anderen."

