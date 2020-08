Escapegames tijdens corona? In openlucht en met de fiets!

In tegenstelling tot een klassieke escaperoom moeten de outdoor varianten niet in 1 uur opgelost worden. “Er is geen tijdsdruk. Zo krijgen de deelnemers de kans om de mooie plaatsen op hun gemak te ontdekken. Elke tocht heeft een lengte van ongeveer 25 kilometer. De slaagkans is 100 procent, dankzij de online hulplijnen.”

In Komen volg je een verhaal over een waarzegster die een glazen bol heeft verstopt. In Poperinge organiseert evenementenbureau UniQuest een dagtocht van zo’n 38 kilometer. Je verdiept je in de legende van Ridder Witsoone uit Krombeke.