"Geen aantoonbaar bewijs betrokkenheid Hezbollah of Syrië in moord op Libanese ex-premier Hariri"

Wel motieven, maar geen duidelijke betrokkenheid dus, maar indirect is er wel een band. Zo is volgens het internationale tribunaal aangetoond dat de hoofdverdachte Salim Jamil Ayyash lid was van Hezbollah en een mobiele telefoon gebruikte die in verband wordt gebracht met de explosie. Hezbollah en het regime van Assad in Syrië hebben altijd hun betrokkenheid bij de moord ontkend.

Het voorlezen van het verdict is nog aan de gang, maar dit zijn de belangrijkste conclusies tot nu toe. Het lijkt wel een beetje "kool en geit sparen", door een lid van Hezbollah te betrekken, maar de leiding van Hezbollah niet. De moord heeft de Libanese maatschappij al die jaren nog verder verdeeld en door de recente politieke en economische crisis en het ongeluk met de explosie van meststoffen in de haven van Beiroet is die situatie naar een kookpunt gegaan. De uitspraak van het hof in Den Haag was overigens gepland voor de dag van die ramp, maar is uitgesteld. (Lees verder onder de foto).