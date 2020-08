Geen tweede golf, toch strenge maatregelen in Italië: "Grote angst door wat er in het begin van de epidemie gebeurd is"

Ondanks de beperkte stijging van het aantal besmettingen heeft de Italiaanse regering extra maatregelen aangekondigd. "Het is inderdaad geen wereldschokkende stijging, maar Italië wil er wel direct op zitten", zegt Marghadi. "We zien wat er in andere landen gebeurt. En het is ook niet zo dat het virus kiest om landen over te slaan."

Er heerst een grote angst door wat er bij het begin van de corona-epidemie in Italië gebeurd is. "De beelden uit het noorden van het land uit die tijd, met bijvoorbeeld de legertrucks met slachtoffers, staan op het netvlies gebrand. Daarom is meteen gekozen voor strenge maatregelen."

Dat de overheid de nachtclubs en discotheken sluit, komt omdat het aantal nieuwe besmettingen zich vooral bij jongere mensen voordoet. De laatste tijd verschenen ook meerdere berichten over feestjes met jongeren zonder maskers. De regering vreest dat de discotheken, die normaal in de zomerperiode veel mensen over de vloer krijgen, voor een stijging van het aantal besmettingen kunnen zorgen.