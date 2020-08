Organisator Gent-Wevelgem: "Zo'n val als die van Evenepoel zou in de Flanders Classics nooit gebeuren"

In Gent-Wevelgem liggen geen diepe ravijnen zoals in Lombardije of gevaarlijke afdalingen zoals in Dauphiné, maar elke koers heeft obstakels. En die moeten onderzocht worden. Griet Langedock: "Wanneer ex-renner Hans Declercq het parcous van Gent-Wevelgem heeft uitgetekend, sturen wij een team de baan op om elk gevaarlijk punt in kaart brengen. En dan moeten we onderzoeken hoe we het punt kunnen beveiligen."

"Zo vragen we soms aan de gemeente om straatmeubilair, zoals paaltjes, weg te halen. Of we voorzien mobiele signaalgevers. Of we plaatsen strobalen op die plek. Stel dat dat allemaal geen optie is, stel dat het echt een onveilige situatie is, dan laten we de koers niet langs dat punt passeren en kiezen we simpelweg voor een ander traject."