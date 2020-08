Gentse studenten wachten tevergeefs op tram naar herexamen op Flanders Expo

Van 17 augustus tot en met 31 augustus rijdt tram 1 niet tussen het Gentse Sint-Pietersstation en Flanders Expo. “Op dat traject zijn we bezig met het vernieuwen van de sporen en het gebruikelijk onderhoud”, zegt Sonja Loos van De Lijn. “Het zijn werken die we doorgaans in vakantieperiodes uitvoeren.”

Gisteren zijn ook de herexamens gestart voor de studenten van UGent. Heel wat van hen stonden tevergeefs op de tram te wachten, omdat ze niet op de hoogte waren van de werken. Toch zijn er alternatieven, legt Sonja Loos uit: “De reizigers kunnen de buslijnen 77, 78 of 79 nemen. Samen komen die aan dezelfde capaciteit als tramlijn 1. Op drukke momenten zet De Lijn ook extra bussen in.”