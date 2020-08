Georges-Louis Bouchez (MR): "Beledigen of aanvallen is niet beste manier om partners te overtuigen"

"Als ze (De Wever en Magnette, red.) niet in staat zijn om openingen te maken om ofwel de liberalen of de groenen erbij te betrekken, toont dit aan dat hun akkoord zo fragiel is dat het eigenlijk niet bestaat", aldus Bouchez. Zo kan het volgens hem niet verder. "Ik heb de video van Bart De Wever en de verklaringen van Paul Magnette beluisterd. Ze zeggen dat ze geen bijkomende openingen kunnen maken richting liberalen of groenen. Dan moeten ze maar hun conclusies trekken."

Toch is alles niet verloren. "Ik ben in elk geval optimistisch over één iets: we zullen een regering hebben tegen 17 september. Dat is zeker mogelijk als we praten over de inhoud."

"Ik heb rond de tafel dingen gehoord die voor ons veel te ver gingen" op het vlak van de regionalisering van bepaalde bevoegdheden, zei de MR-voorzitter vanmorgen ook aan de Franstalige omroep RTBF. "Er waren regionaliseringen die reeds als verworven werden beschouwd en misschien zal de PS zeggen dat ze daar geen fiat voor heeft gegeven. Ik wil dat best geloven, maar dan stelt zich de vraag naar het statuut van de tekst. Want ik heb zelf kunnen vaststellen dat de preformateurs zelf niet akkoord waren over de tekst waarvan ze de co-auteurs zijn."