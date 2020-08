Regenbooghuis Vlaams-Brabant roept slachtoffers van homofoob geweld op klacht in te dienen

In een online chatgroep met honderden leden worden filmpjes gedeeld waarin te zien in is hoe holebi's in elkaar geslagen worden. Eén van die video's zou gefimd zijn in Leuven. Ze roepen ook actief op tot geweld tegen holebi's. Het Regenbooghuis van Vlaams-Brabant, UniQue, dat zich inzet voor holebi's, roept daarom op om naar de politie te gaan wanneer holebi's slachtoffer zijn geworden van geweld.

"We waren verbaasd toen we de berichten van die gewelddadige chatgroep zagen verschijnen", vertelt Dimitri Cools, voorzitter van UniQue. "In België is de situatie en tolerantie ten opzichte van holebi's de laatste jaren sterk verbeterd. We krijgen heel veel steun van meeste Belgen, maar jammer genoeg zijn er nog enkelingen die denken de strijd met ons te moeten aangaan. Da's wel schrikken als dat in je eigen stad, in je eigen regio gebeurt."

Volgens Cools is er nog altijd een hele grote onderrapportering wat betreft homofoob of transfoob geweld. "Veel mensen durven niet naar de politie te stappen, ze vrezen dat het erger wordt of dat ze toch niet geholpen zullen worden. Maar ons doel is net om die mensen aan te zetten om toch naar de politie te stappen, zodat die zaken aangepakt kunnen worden. Politie en gerecht nemen dit wel heel serieus."