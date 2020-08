Het Oude Zwembad van Spiere: "Eén van de eerste openluchtzwembaden in België"

Iemand van de gemeente Spiere-Helkijn maakte van het zuiveringsstation een openluchtzwembad. "Het was een unieke locatie, middenin de velden, langs de Schelde. Zwemmers kwamen uit Noord-Frankrijk, Wallonië en vanuit West-Vlaanderen naar hier om te zwemmen. Een populaire plek waar je baantjes van 50 meter kon trekken. Er was ook een cafetaria bij. In 1955 verdronk er iemand in het zwembad waardoor het niet veel later werd gesloten", voegt Anne nog toe.

De put ligt er al tientallen jaren vervallen bij. Het bijhorende gebouw dat beschermd is, is recent wel gerestaureerd en is nu in eigendom van intercommunale Leiedal. "Eén hoekje van het oude zwembad is Waals. Daarom is het lastig om de restauratie door Vlaanderen te laten subsidiëren. Het gebouw is intussen wel opgekocht door Leiedal en ze zijn van plan hier culturele evenementen te laten plaatsvinden. Zo blijft de plek toch nog toegankelijk voor inwoners van Spiere-Helkijn."