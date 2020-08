Hulp Limburgse psychologen nog niet bekend bij rusthuispersoneel

Met een tweede coronagolf en de nieuwe verstrenging van de coronamaatregelen komt er een nieuwe druk op het personeel in de woonzorgcentra. “Op dit moment is er ook veel bezorgdheid over de toekomst en wordt de vraag gesteld of dit opnieuw kan worden gedragen", gaat Praet verder. "De veerkracht is al zwaar onder druk gezet en opnieuw komt er dan nu die opflakkering. De bezorgdheid is of we dat kunnen dragen. Die ondersteuning is echt wel nodig voor een aantal medewerkers.”