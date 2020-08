In totaal 5 coronabesmettingen bij groentenbedrijf Ardo in Ardooie: "Wortelwasserij blijft nog gesloten"

De collega's van de 2 besmette werknemers werden vorige week onmiddellijk getest op het coronavirus. Uiteindelijk bleek niemand besmet. Gisteren zijn er nog 20 andere werknemers getest. Zij werken niet in de wortelwasserij, maar wel in hetzelfde gebouw. Van die 20 medewerkers blijken nu 3 positief te zijn op het coronavirus.

"Elke werknemer is er 1 te veel", zegt Tijl Goens van Ardo. "Maar het is redelijk goed nieuws. We zijn constant in overleg met de bedrijfsarts en met het Agentschap Zorg en Gezondheid. De mensen die al negatief getest zijn, moeten volgende week opnieuw getest worden, na een periode van quarantaine. Dinsdag verwachten we daarvan de resultaten. Als die gunstig zijn, kunnen we woensdag de wortelwasserij weer opstarten."