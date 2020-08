Infrabel investeert in nieuwe Parkwegbrug in Leuven: “Brug op maat van de stad en het landschap van de Parkabdij”

De brug is een belangrijke fietsverbinding voor scholieren, mensen die in de buurt werken en de bewoners van Leuven zelf. Schepen van openbare werken Dirk Vansina (CD&V) stelt dat veel mensen hebben uitgekeken naar de opening van de brug. “Het is een belangrijke fietsverbinding tussen Kessel-Lo, Leuven en Haasrode, maar het is ook een voetgangersbrug. Veel buurtbewoners gebruiken de brug om naar de Abdij van Park te gaan om daar te wandelen”, aldus Vansina. Zowel fietsers als voetgangers kunnen ondertussen alweer gebruik maken van de brug. De inwoners van Leuven zijn alvast tevreden: “Het is een mooi sluitstuk op al de rest. De fietsspiraal, de fietsstraat en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg en dan nu de Parkwegbrug. We zitten helemaal terug op schema zoals we graag wilden."